Brasile: coronavirus, governo ispeziona base militare di Anapolis come possibile sito per quarantena (7)

- Secondo quanto definito dal governo, la misura riguarderà solo i cittadini brasiliani. Gli stranieri che arrivano sui voli dalla Cina non saranno costretti a essere isolati per un periodo. Il ministero della Salute non ipotizza una limitazione alla libera circolazione degli stranieri che arrivano dalla Cina. L'Agenzia di vigilanza sanitaria (Anvisa) si è limitata ad incaricare le compagnie aeree di segnalare la presenza di passeggeri con sintomi caratteristici della malattia. In tali casi, saranno isolati e monitorati. (segue) (Brb)