Giustizia: Corallo (Sardine), prescrizione? Una garanzia per chi è sotto processo

- L'esponente del movimento 6000 Sardine Jasmine Cristallo, ospite a "Otto e mezzo" su La7, in merito alla prescrizione, ha detto: "Da garantista, penso che rappresenti una delle garanzie per chi è sotto processo, la durata del processo deve essere garantita come chiede la Costituzione, non va bene il giustizialismo che vedo talvolta nel dibattito pubblico. Lo Stato di diritto - ha sottolineato - deve essere garantista, perciò penso che le tutele vadano sempre preservate. Ma questa è la mia posizione, non posso parlare per l'intera moltitudine di persone che fanno parte del movimento". (Rin)