Siria: Pompeo, sostegno Usa a Turchia dopo attacchi del regime di Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti supportano la posizione della Turchia in Siria a seguito degli attacchi condotti contro punti di osservazione turchi nel governatorato di Idlib da parte dell'Esercito arabo siriano. E' quanto afferma su Twitter il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Gli Stati Uniti - scrive il capo della diplomazia di Washington - supportano l'alleato Nato, la Turchia, a seguito dell'attacchi di artiglieria da parte delle forze del regime di Assad ai posti di osservazione turchi". "Questo rappresenta una grave escalation - conclude Pompeo - Il regime di Assad, la Russia, l'Iran e le azioni spietate di Hezbollah stanno impedendo l'istituzione di un cessate il fuoco". Le forze governative siriana stanno intensificando nelle ultime ore gli attacchi sulle posizioni dei gruppi ribelli nell’area di Saraqib, città della provincia nord-occidentale di Idlib considerata di grande importanza strategica per il controllo dei collegamenti tra Aleppo e il resto della Siria. Domenica 2 febbraio, dopo la decisione di Ankara d’inviare in territorio siriano tre convogli militari con oltre 400 mezzi e di erigere tre nuovi punti di posti di osservazione attorno a Saraqib, otto militari turchi sono stati uccisi in attacchi condotti nell’area dall’artiglieria delle forze governative. In risposta al bombardamento, nelle ore successive caccia turchi sono entrati nello spazio aereo siriano e hanno colpito posizioni dell’Esercito arabo siriano, uccidendo almeno 13 militari nelle province di Hama, Latakia e Idlib.