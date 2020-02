M5s: Crimi, il 15 febbraio in piazza contro chi vuole riprendersi i vitalizi (2)

- "Se davvero vogliamo cambiare il Paese, la politica - ha aggiunto Crimi - deve fare il primo passo. Deve essere d'esempio e cambiare se stessa. Perciò dobbiamo impedire questa ennesima vergogna salva-casta. Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori dai palazzi. Sarà una battaglia importantissima, che può segnare un taglio netto con il passato. Chi negli ultimi trent'anni ha campato sulle spalle dei cittadini senza fare nulla, e oggi si ripresenta come il "nuovo" che avanza per tornare a campare, deve capire che i cittadini non ci stanno più a farsi prendere in giro". "Vi chiedo - è l'appello del reggente M5s - di avere coraggio, di metterci la faccia, il cuore e l'anima. E di tornare in piazza insieme a noi per questa battaglia di civiltà e uguaglianza. Vi chiedo di aiutarci ad informare chi è vittima delle fake news e della propaganda di chi vuole intascarsi ancora il vitalizio. Vi chiedo di tornare a far sentire la nostra voce, tutti insieme. Non la voce del solo Movimento 5 stelle, non la voce di questo o quell'altro, ma la voce di un popolo che è stanco di regalare poltrone e pensioni a vita a vecchi politici di professione". "Forza - ha concluso Crimi -. Il prossimo sabato 15 febbraio a Roma scendiamo in piazza, insieme, e difendiamo le buone cose che stiamo realizzando". (Rin)