Imprese: Mise, incontro con aziende committenti dei call center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico (Mise) l’incontro con le aziende committenti dei call center, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde, a cui hanno partecipato anche i sottosegretari al Lavoro Stanislao Di Piazza e Francesca Puglisi, e Invitalia. Al tavolo sono state coinvolti i principali committenti quali Consip, Enel, Poste Italiane, Trenitalia, Italo, Intesa San Paolo, Unicredit, Sky, Mediaset, Asstel, Fastweb, Wind Tre, Tim e Vodafone. Lo riferisce il Mise in una nota. Le aziende sono state invitate ad un incontro per analizzare il rapporto degli operatori del settore call-center sulle tematiche relative ai lavoratori, alla qualità del servizio e alla delocalizzazione. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le problematiche che colpiscono il settore, dalla concorrenza sleale alle esternalizzazioni delle attività, dall’utilizzo del criterio del massimo ribasso nelle gare d’appalto al costo del lavoro. (segue) (Com)