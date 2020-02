Coronavirus: Conte, misure adottate da Italia elevate, non c'è motivo di prenderne altre

- Le misure di precauzione e cautela adottate dall'Italia per quanto riguarda il coronavirus sono elevate e non c'è motivo di adottarne di ulteriori. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Noi ci siamo già attrezzati per far rientrare i nostri cittadini che sono in Cina. Sulle altre precauzioni ci manteniamo flessibili, ma al momento vi posso confermare che le misure adottate dall'Italia rimangono assolutamente elevate e non c'è motivo di adottarne di ulteriori. Ovviamente stiamo garantendo a tutti i cittadini italiani, alcuni lo hanno già fatto, di rientrare", ha concluso. (Beb)