Usa: fonti stampa, risultati primarie democratiche in Iowa saranno pubblicati oggi

- I risultati delle primarie del Partito democratico nell’Iowa potrebbero essere pubblicati nella giornata di oggi intorno alle 5 (ora locale), dopo un ritardo importante dovuto a problemi di natura tecnica. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”. “I risultati del caucus democratico in Iowa saranno resi pubblici alle ore 5”, si legge nell’articolo. In precedenza, il presidente Usa Donald Trump ha scritto che il caucus democratico “è un totale disastro”. "Non funziona nulla, proprio come hanno gestito il paese”, ha scritto il capo dello Stato. Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020 sono entrate ufficialmente nel vivo ieri, con le primarie del Partito democratico dello Stato dell'Iowa che tuttavia registra un ritardo nei risultati. Ciononostante il senatore del Vermont, Bernie Sanders rivendica: "Io e (Pete) Buttigieg siamo in testa". Ieri notte nel piccolo Stato del Nordest è iniziato il lungo percorso che indicherà l'avversario democratico di Donald Trump alle presidenziali di quest'anno. Nell'Iowa la scelta del candidato democratico non avviene attraverso primarie vere e proprie, ma tramite i cosiddetti "caucus": assemblee di elettori organizzate all'interno di palestre, scuole o chiese, della durata di qualche ora. La votazione degli esponenti del partito avviene per lo più per alzata di mano o conteggio. I caucus vengono organizzati solo in quattro Stati Usa: Nevada, North Dakota, Wyoming e Iowa. Il risultato dei caucus dell'Iowa offrirà informazioni interessanti su come proseguirà il dibattito dentro il Partito democratico, e spesso i risultati sono decisivi per far decollare, o affossare, una candidatura. Attualmente i candidati democratici ancora in corsa sono 11. Tra i più popolari ci sono l'ex vicepresidente Joe Biden, dato in testa in tutti i sondaggi, i senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders e l'ex sindaco di South Bend (Indiana) Pete Buttigieg. (Was)