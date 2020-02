Ex Ilva: Conte, con von der Leyen discussa possibilità uso fondi Just Transition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte con la presidente dell'esecutivo europeo, Ursula von der Leyen, è stato "la possibilità di utilizzare i fondi del Just Transition Fund anche per Taranto". Lo ha detto lo stesso premier italiano arrivando al Consiglio dell'Ue per incontrare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Oggi ho incontrato a Londra i signori Mittal. Non sono io che negozio, ci sono gli staff anche legali che stanno lavorando, ma è stata l'occasione con i Mittal per riafferrare gli obiettivi di questo negoziato e oggi questo passaggio con von der Leyen è stato opportuno e importante", ha precisato. "Già dai prossimi giorni lavoreremo perché si possa, come Italia, per Taranto e altre aree di crisi, utilizzare i fondi del Just Transition", ha spiegato.(Beb)