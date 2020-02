Argentina: presidente Fernandez in Spagna, da Sanchez "sincero appoggio" per rilancio paese

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha incontrato a Madrid il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, nella nuova tappa del tour europeo aperto il fine settimana in Italia e Vaticano. Una missione internazionale organizzata per strappare appoggi europei alla campagna per la ristrutturazione del debito da 57 miliardi assunto solo due anni fa dal suo predecessore Mauricio Macri con il Fondo monetario internazionale (Fmi), e già caduto praticamente in default. Sanchez "ha offerto il suo sincero appoggio perché l'Argentina possa andare avanti e rimettersi i piedi", ha scritto Fernandez sul suo profilo twitter, al termine del bilaterale. Fernandez, che è stato quindi ricevuto dal re Filippo VI, è il primo presidente straniero a recarsi in Spagna dopo l'insediamento del nuovo governo Sanchez. (segue) (Res)