Argentina: presidente Fernandez in Spagna, da Sanchez "sincero appoggio" per rilancio paese (2)

- Fernandez arriva in Spagna forte dell'incontro avuto ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Berlino sa che l'Argentina "non si trova in una situazione economica facile", ha detto Merkel avvertendo che il bilaterale ha ruotato attorno al tema del negoziato sul debito. "È importante pensare in che modo, dala Germania e dall'Europa possiamo aiutare il paese", ha detto Merkel. Premessa principale della proposta di rinegoziazione argentina è la necessità di ottenere una dilazione dei pagamenti che permetta nel frattempo al paese di avviare la ripresa dalla profonda crisi economica in cui versa. Fonti della presidenza argentina citate dai media locali segnalano che la cancelliera ha promesso l'appoggio tedesco alla causa, soprattutto dopo la presentazione da parte del ministro dell'Economia Martin Guzman, del piano che Buenos Aires ha presentato a New York la scorsa settimana. (segue) (Res)