Argentina: presidente Fernandez in Spagna, da Sanchez "sincero appoggio" per rilancio paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il capo dello stato argentino aveva incontrato una nutrita delegazione di imprenditori tedeschi, cui aveva consegnato l'istantanea della situazione economica del paese: "siamo un paziente in terapia intensiva", ha detto Fernandez illustrando le delicate variabili su inflazione, deficit e indebitamento record "ereditati dal passato". Pesa soprattutto il tema delle restrizioni all'acquisto di valuta straniera deciso per arginare il continuo deprezzamento del peso, con le conseguenti difficoltà di inviare utili all'estero. Una misura che Buenos Aires promette di rendere più flessibile per chi investe nel bacino di idrocarburi di Vaca Muerta, tra cui si trova Wintershall. (segue) (Res)