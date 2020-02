Argentina: presidente Fernandez in Spagna, da Sanchez "sincero appoggio" per rilancio paese (4)

- L'imprenditoria tedesca, rilevano i quotidiani, ha comunque ribadito l'interesse ad investire nel paese sudamericano. Dirigenti del gruppo Volskwagen hanno confermato investimenti da 800 milioni di dollari in stabilimenti di produzione auto a Buenos Aires e Cordoba. Siemes, riportano ancora i media argentini, ha mostrato interesse per Vaca Muerta e anche per la produzione di litio, essendo grande consumatore del minerale nella produzione di batterie. (segue) (Res)