Argentina: presidente Fernandez in Spagna, da Sanchez "sincero appoggio" per rilancio paese (5)

- Il tour di Fernandez, iniziato lo scorso fine settimana in Italia e Vaticano, prosegue domani in Francia con un incontro col presidente Emmanuel Macron. Il totale dei paesi toccati nel tour europeo somma un potere di voto pari a circa il 15 per cento del Fondo. "I paesi dell'Ue sono quelli che avevano posto maggiori obiezioni al prestito che l'Fmi aveva concesso a Macri. Noi veniamo a dirgli che avevano ragione", spiegavano fonti del governo al quotidiano "La Nacion". Dovesse riuscire a strappare anche il consenso del principale azionista, gli Stati Uniti, l'Argentina disporrebbe di ottime credenziali per poter negoziare anche con gli altri creditori privati internazionali. (segue) (Res)