Argentina: presidente Fernandez in Spagna, da Sanchez "sincero appoggio" per rilancio paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel segmento italiano del tour europeo, che si è chiuso sabato con un passaggio alla Fao, Fernandez ha incassato alcuni segnali di sostegno alla causa. Il presidente ha detto di aver ricevuto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un "importante appoggio per trovare una strada che permetta di risolvere il problema del nostro debito". Nel successivo incontro al Quirinale, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha mostrato sostengo al nostro sforzo per sviluppare la nostra economia", ha scritto in un secondo messaggio Fernandez. Il tema era stato trattato anche nel corso del precedente incontro avuto con papa Francesco. "Ho sempre chiesto aiuto e mi ha risposto che aiuta e che mi aiuterà sempre", ha detto Fernandez durante un incontro con la stampa tenuto all'ambasciata presso la Santa Sede. "Il papa ci sta già aiutando molto. Apprezzo molto il suo aiuto perché è un argentino molto preoccupato per la sua patria. Sono sicuro che Bergoglio farà tutto quello che è possibile per aiutarci, perché ama molto gli argentini", ha aggiunto il presidente. (segue) (Res)