Fincantieri: Conte, applicare norme su concorrenza con prudenza e ragionevolezza

- Le norme sulla concorrenza vanno applicate con prudenza e ragionevolezza. Lo ha detto presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Conte ha spiegato che con von der Leyen non ha parlato di Alitalia. Ma quello di Fincantieri è, invece, "un dossier di cui abbiamo parlato. C'è molta attenzione da parte del sistema Italia per questo progetto industriale", ha detto Conte. "Più in generale ho rappresentato che le norme sulla concorrenza sono state elaborate tempo fa. Non c'era ancora, non almeno a questi livelli, il mercato globale. Quindi, riproporle adesso e continuare ad applicarle in modo pedissequo è un errore. Perché inizia ad essere autolimitativo per i nostri campioni industriali che sono chiamati a competere spesso nel mercato globale. Dobbiamo metterli nelle condizioni di competere. Quindi queste regole già adesso le dobbiamo applicare con prudenza e ragionevolezza", ha concluso.(Beb)