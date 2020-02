Coronavirus: Spallanzani, non possiamo accettare invito a Sanremo, impegnati in emergenza

- Il direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, Marta Branca, declina l'invito al Festival di Sanremo. "Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell'Istituto da me diretto a partecipare al Festival di Sanremo - spiega in una nota -, ma come certo comprenderà, visti i tempi stretti e la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo non è stato purtroppo possibile organizzare la partecipazione delle nostre ricercatrici. Porgo comunque anche a nome della dottoressa Capobianchi e del suo team i più sentiti ringraziamenti per la vostra attenzione". (Com)