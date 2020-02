Milano: copertura tetto divelta dal vento, danneggiata auto in strada

- A causa delle forte raffiche di vento a Milano una copertura temporanea di 100 metri quadrati è stata divelta dal tetto di un palazzo di via Nicola D'Apulia, zona Pasteur. Il rivestimento composto da alcune assi di legno e un telone di plastica, che era stato sistemato per coprire i danni provocati in un incendio dello scorso dicembre, è caduto su un'auto parcheggiata a bordo strada danneggiandola. Nessuna persona rimasta ferita.(Rem)