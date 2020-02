Nigeria: Buhari, 90 per cento delle vittime di Boko Haram sono musulmane

- Il 90 per cento delle persone uccise in Nigeria negli ultimi anni dal gruppo jihadista Boko Haram sono musulmane. Lo ha dichiarato il presidente nigeriano Muhammadu Buhari in un intervento pubblicato oggi sulla rivista cattolica "Christianity Today", nel quale sostiene come "un dato di fatto" che la maggior parte delle vittime di Boko Haram sono musulmane e che "questi terroristi ormai falliti" hanno ora preso di mira le persone più vulnerabili, i religiosi e gli anziani. Buhari ha quindi Buhari esortato "gli individui, le organizzazioni e i gruppi che cercano di dividere il paese con la religione" a ripensarci, ammonendo che "non c'è posto in Nigeria" per "coloro che cercano di dividerci per religione, che obbligano con la forza a convertirsi ad una fede diversa o cercano di convincere gli altri che così facendo, stanno facendo del bene". Il capo dello Stato ha quindi negato che il cristianesimo sia oggetto di azioni repressive nel paese e ha giustificato la sua posizione con l'aumento dei fedeli di questa confessione, "ormai arrivati a quasi metà della nostra popolazione". Buhari affronta in queste settimane forti critiche e richieste di dimissioni dai partiti di opposizione e dalla comunità cristiana nigeriana, perché ritenuto incapace di garantire la sicurezza nel paese. (Res)