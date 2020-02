Argentina-Spagna: figlio dell'ex presidente Alfonsin nuovo ambasciatore a Madrid

- Sarà Ricardo Alfonsin, figlio dell'ex presidente Raul, il nuovo ambasciatore argentino in Spagna. Lo ha comunicato il presidente argentino Alberto Fernandez al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e al re Felipe VI, nel corso della visita svolta oggi a Madrid. Nel fine settimana, riportano i media argentini citando fonti della presidenza, verranno inviate le lettere credenziali per accreditarlo. Avvocato ed appassionato politico dell'Unione Civica radicale, Ricardo Alfonsin si è mostrato molto critico nei confronti del governo dell'ex presidente Mauricio Macri. Il padre, Raul, è una figura cruciale della recente storia argentina: capo dello stato dal 1983 al 1989 è da molti ricordato come "il padre della democrazia moderna in Argentina", per aver preso le redini del paese dopo la fine del governo de facto della dittatura militare. (segue) (Abu)