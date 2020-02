Argentina-Spagna: figlio dell'ex presidente Alfonsin nuovo ambasciatore a Madrid (2)

- Calorosa sarebbe stata l'accoglienza della Corona all'arrivo dei giovane Alfonsin. Il re di Spagna, riportano i media, avrebbe ricordato a Fernandez che il suo primo viaggio in Argentina si svolgeva proprio quando il padre dell'ambasciatore designato era presidente. Di più, Felipe VI avrebbe spiegato che lui e "Ricardito" erano amici da piccoli, e - curiosità presto rilanciata dai cronisti - un dipendente della Casa reale porta il cognome Alfonsin. Secondo quanto hanno spiegato fonti della presidenza al quotidiano "Infobae", per la cruciale sede di Madrid - i due paesi hanno legami culturali ed economici di prim'ordine - Fernandez stava cercando "un politico in grado di dimostrare la apertura e il dialogo del nostro governo". (Abu)