Africa: cancelliere tedesco Merkel in visita in Sudafrica e Angola il 6 e 7 febbraio

- Riforme e rafforzamento dei rapporti economici con la Germania saranno al centro della visita che il cancelliere tedesco Angela Merkel effettuerà in Sudafrica e Angola, rispettivamente nelle giornate del 6 e 7 febbraio prossimo, accompagnata da un'ampia delegazione di imprenditori tedeschi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Merkel visiterà “due paesi molto diversi, i cui i governi lottano per attuare le riforme”. A Pretoria, il cancelliere tedesco incontrerà il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che “rivendica un ruolo di guida in Africa”, mentre il suo paese deve affrontare “tensioni sociali e una difficile situazione economica”. Poco dopo la visita di Merkel in Sudafrica, Ramaphosa assumerà la presidenza di turno dell'Unione africana (Ua), attualmente esercitata dal capo dello Stato egiziano Abdel Fatah al Sisi. Inoltre, il Sudafrica è parte del G20 e, contemporaneamente alla Germania, siede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente. Pertanto, afferma “Handelsblatt”, Merkel dovrebbe considerare Ramaphosa come “un alleato nel suo impegno per rafforzare l'ordine internazionale basato sulle regole e il multilateralismo”. (segue) (Geb)