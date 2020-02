Africa: cancelliere tedesco Merkel in visita in Sudafrica e Angola il 6 e 7 febbraio (2)

- Recandosi a Luanda, Merkel intende elogiare “il costruttivo impegno politico” del presidente angolano Joao Manuel Goncalves Lourenco per la regione, ad esempio in Congo o nel conflitto tra Ruanda e Uganda. Inoltre, prosegue il quotidiano tedesco, Lourenco combatte contro la corruzione e il nepotismo, mentre l'Angola risente del declino del prezzo del petrolio, la cui produzione è tra i motori dell'economia di un paese con un incremento demografico del 3 per cento all'anno. In Sudafrica e Angola sono attive rispettivamente circa 600 e 25 imprese tedesche. (Geb)