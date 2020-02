Metro A: Cappa-De Santis (Iv), Barberini solo uscita, come Campidoglio per Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel raggiungere l'ennesimo record "di inefficienza" l'amministrazione Raggi "celebra la riapertura della metro Barberini ma solo in uscita costringendo cittadini e turisti a dover riprendere la metro a Spagna o Repubblica. Ecco, solo uscita è anche la direzione da prendere in Campidoglio per la Raggi". Lo dichiarano, in una nota, Marco Cappa ed Eleonora De Santis, i neo-coordinatori di Italia Viva a Roma. "Ci sono voluti 'soltanto' 319 giorni per un'opera manutentiva delle scale mobili che dovrebbe essere routine nella gestione di un servizio di trasporto con un danno enorme per i commercianti e residenti della zona. Così, mentre in una settimana allo Spallanzani si riesce ad isolare il Corona Virus e in Cina a costruire un ospedale, a Roma bisogna celebrare i tempi biblici di (in)azione della giunta grillina per far funzionare una scala mobile – continuano Cappa e De Santis, esponenti romani del partito guidato da Matteo Renzi - Con i militanti, i comitati, gli amministratori, i consiglieri regionali e i parlamentari di Italia Viva ci metteremo al lavoro da subito per costruire un'alternativa fatta di competenze e capacità amministrative, per ridare a Roma il ruolo che le spetta in Italia e nel mondo". (Com)