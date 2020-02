Siria: segretario generale Onu lancia “forte appello” per la fine delle ostilità tra Turchia e Damasco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo di attivisti dell’opposizione con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul terreno, vi è stato anche uno scontro a fuoco tra le due parti attorno a Saraqib. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha successivamente invitato la Russia, con la quale nel settembre del 2018 aveva stretto un accordo per la demilitarizzazione della provincia di Idlib, a non intromettersi nelle operazioni militari in corso. Secondo Mosca, tuttavia, la responsabilità degli ultimi incidenti è da attribuire interamente ad Ankara, che non aveva informato per tempo gli altri attori sul terreno delle sue ultime manovre militari nel nord-ovest della Siria. Accuse che la Turchia ha immediatamente respinto. (segue) (Res)