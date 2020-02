Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione alla stampa della ricerca sull’occupazione, le imprese e le attività di vicinato nate in città grazie al sostegno del Comune. A illustrare e commentare i dati l'assessore al Commercio e politiche del Lavoro Cristina Tajani con Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza, Brianza; Stefano Binda, Segretario CNA Lombardia; Aldo Bonomi, Consorzio A.a.Ster; Marco Accornero, Segretario generale dell’Unione Artigiani; Enrico Brambilla, Segretario Generale APA Confartiginato.Ristorante Savini, Galleria Vittorio Emanuele II (ore 11.00)L'assessore comunale alla cultura, Filippo Del Corno Presentazione alla stampa della mostra “Il colore dell’acqua. Maria Cristiana Fioretti”, in programma nelle sale espositive del Museo dal 6 febbraio all’8 marzo 2020.Acquario Civico di Milano, viale Gadio, 2 (ore 12.00)CITTÀ METROPOLITANAWorkshop “Reti per il lavoro ambito disabilità: esiti della sperimentazione e strategie future”, per presentare gli esiti di una recente sperimentazione di Città metropolitana per la promozione del lavoro in ambito disabilità. Saluti istituzionali di Elena Buscemi, consigliera al Lavoro e Politiche Sociali della Città metropolitana di Milano; Paola Angela Antonicelli, dirigente U.O. Mercato del Lavoro di Regione Lombardia; Dario Parravicini, direttore Settore Politiche del Lavoro di Città metropolitana di Milano.Palazzo Isimbardi - Sala Affreschi, via Vivaio 1 (ore 9.00) (segue) (Rem)