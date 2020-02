Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa al 120° anniversario di fondazione della Latteria Soresina. L'evento inizia con la visita guidata del caseificio "Cr117", uno dei più antichi d'Italia e primo produttore di Grana Padano al mondo.Latteria Soresina, via Landriani 1 - Soresina/Cr (ore 9.15)Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala interviene con l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera al convegno 'Israel-Italy healthcare innovation day, cronicità e innovazione: le nuove sfide del futuro’. In programma, tra gli altri, gli interventi del direttore sanitario dell'ospedale Valduce di Como Claudio Zanon, del direttore generale dell'Asst Pavia Michele Brait e il direttore della struttura complessa di Urologia dell'Asst Niguarda Aldo Massimo Bocciardi. Moderatore della tavola rotonda il direttore scientifico dell'Irccs ortopedico Galeazzi di Milano Giuseppe Banfi.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, interviene alla firma tra Regione Lombardia, ATS Bergamo e Banco Alimentare della Lombardia del protocollo di intesa per la lotta allo spreco alimentare e il recupero delle eccedenze. All'appuntamento è prevista anche la partecipazione dell'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano BologniniAgenzia di Tutela della Salute di Bergamo - Sala Lombardia, via Gallicciolli 4 - Bergamo (ore 12.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, intervengono alla conferenza stampa di presentazione della "Giornata di Raccolta del Farmaco 2020". All'incontro partecipano Luca Pesenti (docente di Sociologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, direttore della Ricerca del Rapporto sulla Povertà Sanitario di Banco Farmaceutico), Anna Rosa Racca (presidente di Federfarma Lombardia) e Giuliano Salvioni (presidente Associazione Banco Farmaceutico Milano onlus).Palazzo Lombardia - Sala Stampa, ngresso N1, 11° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12.00)L’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini partecipa alla firma tra Regione Lombardia, ATS Bergamo e Banco Alimentare della Lombardia del protocollo di intesa per la lotta allo spreco alimentare e il recupero delle eccedenze.Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo - Sala Lombardia, via Gallicciolli 4 - Bergamo (ore 12.00)L'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi compie una visita agli impianti sportivi di Assago (Mi) interessati dai progetti di riqualificazione in vista di Milano Cortina 2026.Municipio di Assago via dei Caduti, 7 (ore 14.30)Tavolo Giovani #smartenergy_Energia e sviluppo sostenibile. Apertura di Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.Palazzo Giureconsulti - Sala colonne, piazza Mercanti, 2 (dalle 15 alle 17.45)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini interviene alla presentazione di "Civil Week - La società in movimento", prima settimana italiana dedicata al senso civico, progetto di Corriere della Sera-Buone Notizie, CSVnet e Forum del Terzo Settore, in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano e Città Metropolitana.Corriere della Sera, Sala Buzzati Via Balzan, 3 (ore 18.00) (segue) (Rem)