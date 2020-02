Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEIniziativa “La spesa sospesa per le persone in difficoltà”, promossa dalla Coldiretti in collaborazione con il Banco Alimentare.Mercato agricolo coperto di Porta Romana, via Friuli 10/A (ore 8.00 - 14.00)Primo incontro in Italia sulla ricerca Mission-oriented di Horizon Europe 2021-2027. Aprono i lavori i saluti istituzionali di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Fulvio Esposito, rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe - Ministero dell’Università e della Ricerca, di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea.Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna, largo Gemelli, 1 (ore 9.45)Prima edizione del Social Innovation Campus in MIND dedicata al tema “Shared City _dal gioco alla realtà”. Introduzione del professore ordinario presso la School of Management del Politecnico di Milano Mario Calderini, presidente del Comitato Scientifico del Campus e della Social Innovation Academy in MIND. Partecipano all’evento di apertura Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo; Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative e di Fondo Sviluppo; Mauro Lusetti, presidente di Legacoop e di Coopfond; Letizia Moratti, presidente di UBI Banca; Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol Gruppo e di ASviS; Giovanni Azzone, presidente di Arexpo; Elena Bottinelli, AD dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, Gruppo San Donato; Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza; Massimo Pizzocri, ad di Epson Italia & VP Epson Europe e Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease.Area MIND (ore 10.00)In occasione del Social Innovation Campus, l’evento "Verso l'Economia di Francesco: Cura della Casa comune”, promosso da Caritas Ambrosiana, Consorzio Farsi Prossimo e l'impresa sociale Consorzio Fratello Sole, per avvicinarsi al grande meeting internazionale di Assisi "The Economy of Francesco" (EoF) con il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti.Fondazione Triulza - ex area Expo 2015, via Cristina Belgioioso 171 (dalle 15.00)Avvio ufficiale della campagna referendaria sulla Riforma del numero dei parlamentare del Comitato del NO-Città Metropolitana.ARCI Corvetto - Sala Ivan Della Mea, via Oglio 21 (ore 21.00) (Rem)