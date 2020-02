Roma: cade platano davanti al pronto soccorso dell'Umberto I e travolge passante

- Cade un platano davanti l'ingresso del pronto soccorso dell'Umberto I a Roma e investe una persona. E' accaduto questa sera alle 19 circa in via del Policlinico dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la persona dalle fronde e affidarla alle cure mediche del personale del 118 presente sul posto. (Rer)