Italia-Algeria: sottosegretario Di Stefano, concordata commissione tecnica per confini marittimi (2)

- “Mentre lui ha dormito per 15 mesi – sottolinea il sottosegretario - la Farnesina ha inviato, già nel novembre 2018, una lettera di contestazione formale al governo algerino, notificandola al segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres), competente in materia di risoluzione delle controversie sui confini marittimi; io, all'inizio del 2019, ho convocato una riunione con i vertici della Farnesina per fare il punto della situazione; subito dopo ho personalmente e formalmente chiesto elementi di valutazione a tutti i ministeri coinvolti (leghisti inclusi), che mi hanno risposto puntualmente. Pensate, mi ha risposto persino il sottosegretario (Franco) Manzato della Lega alla lettera inviata al ministro (delle Politiche Agricole, Gian Marco) Centinaio, ma Salvini non sa nemmeno cosa accade in casa sua; nell’ottobre 2019, sulla base delle informazioni ricevute dai ministeri, ho convocato un tavolo interministeriale, a cui ha partecipato anche la Marina militare”. (segue) (Res)