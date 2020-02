Italia-Algeria: sottosegretario Di Stefano, concordata commissione tecnica per confini marittimi (3)

- Ancora, prosegue Di Stefano, durante gli ultimi Med Dialogues “sia io che il Ministro Luigi Di Maio abbiamo sollevato il punto in bilaterale col ministro degli Esteri algerino (Sabri) Boukadoum, dal quale abbiamo ottenuto la rassicurazione che non vi fosse alcuna volontà di ledere gli interessi italiani”. Inoltre, l’ambasciata italiana ad Algeri” ha poi compiuto un passo formale con il governo algerino, con il quale abbiamo concordato la formazione di una commissione tecnica mista per la delimitazione del confine marittimo, che a brevissimo inaugurerà i propri lavori ad Algeri”. Infine, ricorda il sottosegretario, il 20 dicembre 2019 è stata depositata alla Camera dei deputati, a cura della deputata MoVimento 5 Stelle Iolanda Di Stasio, una proposta di legge sull'Istituzione di una Zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale”, con lo scopo di fornire una migliore cornice per il negoziato. “L’Italia quindi non sta rischiando un bel niente. Grazie alla nostra azione tempestiva, nessun interesse italiano è stato o sarà minacciato. Negozieremo con gli amici algerini una soluzione equilibrata, mutualmente conveniente e in linea con il diritto internazionale e i nostri interessi nazionali, così come sancito dall’articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”. “Matteo – conclude quindi Di Stefano - ora che ti sei svegliato prendi anche un caffè, magari scopri di essere stato ministro per oltre un anno”. (Res)