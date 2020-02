Regione Lazio: ecco bando Apea da 11 milioni per imprese green

- Sostenere imprese che investono per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra e per contenere tutti gli altri impatti ambientali dei processi produttivi. Questo l'obiettivo del bando Apea (Aree produttive ecologicamente attrezzate), da 11 milioni di euro (fondi Por-fesr 2014-2020), che la Regione Lazio ha presentato oggi pomeriggio presso lo "Spazio Rossellini" a Roma. All'evento hanno partecipato anche, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e Innovazione, Paolo Orneli, e il sottosegretario al ministero dello sviluppo Economico Gian Paolo Manzella. Le Apea, istituite dalla normativa nazionale e regolamentate dalle Regioni, sono aree produttive adibite ad attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, caratterizzate dalla gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse in modo da garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo locale e aumentare la competitività delle imprese insediate. (segue) (Rer)