Milano: De Corato, commissione inutile, Comune chiuda subito mercato di viale Puglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale lombardo alla sicurezza, polizia locale e immigrazione Riccardo De Corato in una nota ringrazia "i ghisa per l'operazione in borghese che hanno condotto domenica al mercato di viale Puglie, sequestrando 600 prodotti per un valore pari a circa 20mila euro effettuando, in particolare, dieci sequestri amministrativi e tre penali per contraffazione e ricettazione". "Sono pochi i venditori regolari, la maggior parte sono abusivi che mettono in vendita merce rubata di qualsiasi tipo. Per questo dal blitz ci si poteva aspettare il sequestro di merce per un valore ben superiore ai 20mila euro. Nel 2017 (blitz della polizia locale con sequestro di 100mila euro di merce rubata) e nel 2018 Striscia la Notizia ha fatto un servizio su questo mercato", ricorda poi De Corato. "Nel video più recente - prosegue l'assessore - il vice sindaco Anna Scavuzzo ha parlato di una serie di azioni per limitare l'accesso all'area paventando addirittura 'azioni più energiche' e promettendo a Max Laudadio la risoluzione del problema nel giro di, al massimo, quattro mesi. Ad oggi nulla è cambiato. Unica proposta dell'assessore Scavuzzo l'ennesima inutile commissione di Palazzo Marino". "Lo scorso 12 gennaio ho fatto un sopralluogo nell'area insieme ad alcuni esponenti del Municipio 4 trovandomi di fronte ad una situazione di degrado, illegalità intollerabile, che però invece viene da troppo tempo tollerata dal Comune. Questo mercato di merce rubata venga chiuso immediatamente o, quantomeno, venga riportato a dove si trovava con il centrodestra: in una zona comunale di Atm nei pressi della fermata MM San Donato tenuta sotto controllo", conclude De Corato.(com)