Migranti: Cgil a governo, abrogare decreti Sicurezza, grave proroga memorandum con Libia

- La Cgil, per bocca del suo segretario Maurizio Landini, ha chiesto oggi al governo di abrogare i decreti Sicurezza voluti dall'ex ministro, Matteo Salvini, ed ha definito molto grave la proroga del memorandum Italia-Libia. Il messaggio diretto al governo è arrivato attraverso il documento approvato dal Comitato Direttivo della Cgil. Documento in cui si legge che "il contrasto alla narrazione della paura si nutre anche di atti concreti, per questo chiediamo al Governo, oltre ad avviare un processo di riduzione e riconversione delle spese militari, di abrogare al più presto le disposizioni in materia di asilo, immigrazione e cittadinanza contenute nei decreti Sicurezza e Sicurezza-bis, incluse le disposizioni che penalizzano il diritto di manifestazione. Inoltre "giudichiamo molto grave la proroga del memorandum con la Libia. Non si rintraccia su questi temi la discontinuità necessaria, finalizzata a rimettere i diritti umani e le politiche per l'inclusione al centro dell'agenda politica del nostro paese". (Rin)