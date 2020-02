Municipio Roma II: Fd'I, consiglio straordinario su spostamento bus da Tiburtina ad Anagnina, contrari

- Si è tenuto oggi il Consiglio straordinario del Municipio Roma II per discutere il riassetto del piazzale ovest della stazione Tiburtina. Nel corso della seduta come "Fratelli d'Italia abbiamo messo in evidenza le carenze e i limiti del progetto presentato da parte della giunta capitolina". Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fd'I nel II Municipio Holljwer Paolo, Simone Pelosi coordinatore del partito di Giorgia Meloni nel II Municipio e Leonora Peresso dirigente del coordinamento. "Un progetto che prevede lo spostamento dell'autostazione ad Anagnina - aggiungono - che ci vede fortemente contrari poiché riteniamo che in una visione strategica della città, il piazzale e la stazione debbano diventare l'unico hub dei trasporti di una grande capitale europea. Non capiamo come il sindaco e la sua giunta possano ignorare i municipi, i cittadini e la delibera di iniziativa popolare correlata da oltre 8000 firme in cui si chiede di riqualificare la zona e realizzare l'hub. Per queste ragioni abbiamo votato e sottoscritto la mozione presentata nel consiglio odierno che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche ad esclusione del M5s".(Com)