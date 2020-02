Milano: Sollazzo (M5s) su viale Puglie, bene commissione, peccato quella Sicurezza venga convocata poco

- Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Milano Simone Sollazzo in una nota si complimenta con la "polizia locale per il lavoro di ripristino della legalità nel suk di viale Puglie". "Come sempre - osserva - le forze dell'ordine svolgono col massimo impegno e serietà il proprio lavoro". "Apprendo inoltre con piacere - prosegue pentastellato - che l'assessora Anna Scavuzzo relazionerà in commissione su questa maxi operazione. Dispiace però notare che la commissione Sicurezza non si raduni quasi mai, se non per relazioni da parte dell'assessore. È rimasta ancora inascoltata infatti la richiesta del M5S, sottoscritta da tutte le opposizioni, di una seduta di commissione per aggiornamenti sul boschetto della droga". (com)