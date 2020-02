Campania: Cammarano (M5s), consulenza Asl Na1 è regalo di De Luca a Coscioni

- "Siamo sempre più convinti che l'operazione nata con il progetto di sdoppiamento del reparto di cardiochirurgia del Ruggi di Salerno e perfezionata con la delibera 35/2020, con la quale viene stipulata una convenzione tra la cardiochirurgia dell'ospedale del Mare e il nosocomio di Salerno per consulenze cardiochirurgiche, sia il regalo di fine mandato di De Luca al suo consulente alla sanità Enrico Coscioni". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano del M5s Michele Cammarano. Il consigliere ha aggiunto: "Lo stesso Coscioni da due anni nominato, non a caso, primario di un reparto mai ancora nato. Piuttosto che adeguare le sale operatorie e i reparti di rianimazione del Ruggi, si va a costituire un reparto che, una volta operativo, andrebbe a inficiare il lavoro egregio portato avanti da chi da anni gestisce l'attuale cardiochirurgia". (segue) (Ren)