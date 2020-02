Campania: Cammarano (M5s), consulenza Asl Na1 è regalo di De Luca a Coscioni (2)

- Cammarano ha proseguito: "Per non parlare del disagio provocato ai reparti di oculistica pediatrica e di procreazione assistita, smobilitati per fare posto al doppione della cardiochirurgia. Inutile dire che nessuno dei direttori e dirigenti sanitari convocati in audizione si è presentato, ad avallare i sospetti su un atto difficile da giustificare". Quindi ha continuato: "In audizione ci siamo confrontati con le parti sociali, che hanno condiviso i nostri dubbi. Non c'è logica nella scelta di stipulare una convezione per consulenze cardiochirurgiche tra due ospedali distanti oltre 50 chilometri, comportando il trasporto da Napoli a Salerno di pazienti cardiopatici, nonostante la presenza di strutture e reparti specializzati nella Asl Napoli 1". "Un'operazione che si spiega solo se finalizzata a garantire lavoro e pazienti a Coscioni - ha concluso l'esponente M5s -, a pochi mesi dalla fine del suo mandato di consigliere alla sanità che verrà meno con la sicura mancata rielezione del suo governatore". (Ren)