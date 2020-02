Riforme: Crimi su taglio parlamentari, per referendum daremo il massimo

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, oggi alla Camera ha tenuto la prima di una serie di riunioni per avviare la campagna per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ai presenti Crimi ha confermato che da qui al 29 marzo "il Movimento darà il massimo. Del resto si tratta di una battaglia rispetto alla quale abbiamo costretto a seguirci forze di destra e sinistra. Quando partirà la campagna referendaria, auspico che anche i partiti che in Parlamento hanno votato per il taglio, si spenderanno per informare i cittadini e invitarli alla partecipazione". (Rin)