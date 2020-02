Scuola Roma: Ciaccheri, dopo mobilitazione da assessorato capitolino impegno a installare condizionatori

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, ha partecipato questo pomeriggio alla protesta sotto l'assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale, insieme alle famiglie e ai docenti della scuola Europa a Roma 70. "Dopo 60 giorni siamo venuti direttamente sotto l'assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale con le famiglie e i docenti della scuola Europa di Roma 70 - dichiara Ciaccheri - per dire forte alla sindaca Virginia Raggi e all'assessora Linda Meleo che le bambine e i bambini della nostra città non sono dei pinguini e che al freddo a scuola non ci si può stare. La storia della scuola Europa parte più di due mesi fa quando nove classi della scuola elementare sono state costrette a svolgere le lezioni nei corridoi di un altro istituto scolastico che ha messo a disposizione quegli spazi per non far stare al freddo decine di studenti. A poco sono valse le sollecitazioni del Municipio e la disponibilità a trovare una soluzione rapida e condivisa, alla fine sembra prospettarsi un intervento tampone sull'impianto termico, con l'assessorato capitolino che si è impegnato a installare entro febbraio condizionatori per il riscaldamento della scuola. Dal Campidoglio è mancata comunicazione e attenzione fino ad oggi per una vicenda urgente e necessaria, ma se la soluzione non arriva per le vie ordinarie, abbiamo deciso assieme alla Scuola di portare la nostra voce fin sotto gli uffici competenti perché non potevamo accontentarci del silenzio o di altri ritardi. Adesso attendiamo risultati concreti, perché i nostri giovani pinguini aspettano di tornare studenti in scuole calde e accoglienti. Ringrazio i genitori, i docenti, i nostri attenti consiglieri Municipali e anche una rappresentanza dell'opposizione in Consiglio Comunale per aver supportato il nostro impegno congiunto della Scuola e dell'assessora Francesca Vetrugno nel condurre fino a questo primo risultato questa battaglia. Ma soprattutto ringrazio i nostri giovani studenti e studentesse con la promessa di mettere sempre il massimo impegno per farli sentire a pieno titolo cittadine e cittadini di questa difficile città". (Com)