Russia-Francia: viceministro Fomin incontra ambasciatore Levy, focus su controllo armamenti

- Il viceministro della Difesa russo Aleksander Fomin ha incontrato oggi l’ambasciatore francese a Mosca, Pierre Levy, per discutere il contesto europeo e globale attuale in termini di controllo degli armamenti. Lo si apprende da una nota del dicastero della Difesa russo, secondo la quale il colloquio è stato “costruttivo”. “Le parti hanno avuto uno scambio di opinioni sul contesto europeo e globale attuale in termini di controllo degli armamenti, oltre a discutere il futuro della cooperazione bilaterale in ambito tecnico-militare”, si legge nel documento. (Rum)