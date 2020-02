Campania: Ciarambino (M5s), chi critica assemblea tradisce l'anima del Movimento

- "Domenica scorsa il M5s ha vissuto un momento straordinario di democrazia e partecipazione". Lo ha rivendicato in un post su Facebook il capogruppo regionale campano del Movimento Valeria Ciarambino. Nel suo intervento social, Ciarambino ha scritto: "Oltre 500 attivisti provenienti da ogni parte della Campania, anche aree remote e distanti ore ed ore, per poter dare il proprio contributo a una discussione importante quale quella sulle prossime elezioni regionali. Abbiamo trascorso 7 ore ad ascoltarci, parlamentari e membri del governo, consiglieri regionali e comunali, attivisti dei vari territori, tutti insieme. Non credo che in nessuna forza politica esista nulla di simile. A chiunque abbia voluto, è stata data la parola poiché era fondamentale poter accogliere ogni contributo". (segue) (Ren)