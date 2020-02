Campania: Ciarambino (M5s), chi critica assemblea tradisce l'anima del Movimento (2)

- Ciarambino ha continuato: "È stata una discussione partecipata e molto sentita, a tratti accesa perché in ogni intervento c'era il cuore di ognuno, che mi ha riacceso la speranza e mi ha dato la certezza che il M5S in Campania sia vivo, vivissimo, che gli attivisti vogliono poter contare e decidere, che chiedono a noi portavoce più presenza sui territori, che credono ancora nel nostro progetto". Quindi ha spiegato: "Ringrazio chi ha scelto di esserci, perché è stato un confronto edificante e mi impegnerò insieme a tutti perché questi momenti diventino periodici e strutturali. Sparare a zero su quello che è stato un esercizio di democrazia e di intensa partecipazione, fa male al M5s e vuol dire tradirne l'anima plurale e corale. La partecipazione e la democrazia esigono rispetto, anche quando le idee della maggioranza si discostano dalle proprie. Anzi, soprattutto in quel caso". (Ren)