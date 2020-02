Migranti: Meloni, su Open Arms accuse a Salvini pretestuose

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, sostiene che "anche le informazioni diffuse oggi confermano che sono totalmente infondate e pretestuose le accuse mosse a Matteo Salvini sul caso Open Arms, come in precedenza sulla Gregoretti. Il contrasto all'immigrazione illegale di massa, favorita anche dalle iniziative molto ideologiche e poco umanitarie di alcune Ong, è un dovere di ogni governo e in particolare del ministro dell'Interno. Fratelli d'Italia - aggiunge - difenderà in ogni sede il diritto dei membri del governo di agire per la difesa dei confini italiani e contro la deriva di chi vorrebbe far passare il principio che l'immigrazione è un diritto che non può essere limitato".(Rin)