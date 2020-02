Medio Oriente: Arabia Saudita apprezza sforzi Usa per la pace tra israeliani e palestinese

- Il Consiglio dei ministri dell’Arabia Saudita, presieduto oggi da re Salman bin Abdulaziz, ribadisce il sostegno del regno alla causa e al popolo palestinese e apprezza, nel contempo, gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per arrivare a una pace in Medio Oriente. Lo si legge in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa ufficiale “Spa” dopo che la scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato la sua proposta per risolvere il conflitto israelo-palestinese, nota come “Accordo del secolo”. Re Salman ha riferito ai ministri della sua conversazione telefonica con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, cui ha ribadito l’appoggio di Riad. Il ministro dei Media, Turki bin Abdullah al Shabanah, ha affermato alla “Spa” che il governo ha preso atto dell’impegno del regno a favore del popolo palestinese, con riferimento anche all’iniziativa di pace avanzata nel 2002. Il piano di pace di Trump è stato tuttavia respinto dall’Anp, che ha minacciato il ritiro dagli accordi di Oslo del 1993. (Res)