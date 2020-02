Farnesina: Scalfarotto, sulla moda l'Italia un passo avanti ai suoi competitor

- Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto è intervenuto oggi all'inaugurazione di Milano Unica assieme al presidente di Ice-Agenzia, Carlo Ferro. Lo riporta la Farnesina in una nota. La manifestazione è un punto di riferimento dei comparti tessile e accessori al quale partecipano ogni anno più di 400 espositori, di cui circa il 20 per cento proveniente dall'estero. "La moda è uno dei pilastri dell'economia italiana e rappresenta la seconda voce del nostro export. Fiere come quella di Milano Unica sono una vetrina sia in ottica commerciale sia in ottica di innovazione e sviluppo. Da qualche anno la scelta degli organizzatori di modificare la calendarizzazione con due appuntamenti a febbraio e luglio ha permesso all'intero comparto di anticipare i trend degli acquirenti. Una scelta intelligente che ha permesso all'Italia di essere sempre un passo avanti rispetto ai nostri principali competitor". Il sottosegretario si è poi soffermato sul tema dell'impatto ambientale della moda al centro della 30ma edizione di Milano Unica. "La sostenibilità non è più una scelta o un problema, ma un paradigma nuovo. L'economia circolare può essere una panacea per un Paese come l'Italia che non ha materie prime. Come Governo dobbiamo incoraggiare l'innovazione responsabile da parte delle imprese attraverso un sistema di incentivi e sgravi". (Com)