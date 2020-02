Messico: indice fiducia imprenditori 2020 in calo a gennaio (2)

- Sul fronte economico, vale la contrazione del pil dello 0,1 per cento nel 2019, stimata nel rapporto preliminare dall'istituto nazionale di statistica (Inegi). Il dato è la somma di un lungo periodo di stagnazione alternato da piccole recessioni e dalla perdita dello 0,3 per cento del pil su anno, maturata nell'ultimo trimestre del 2019. Nel periodo settembre dicembre, l'economia ha soprattutto risentito del calo su anno dell'1,7 per cento della produzione industriale, non bilanciato dagli incrementi nel settore primario (più 0,3 per cento) e dell'agroalimentare (2,1 per cento). Il settore industriale viene peraltro da cinque trimestri consecutivi in contrazione, mentre il comparto dei servizi ha mostrato segno negativo per quattro trimestri consecutivi dall'inizio del 2019. (Mec)