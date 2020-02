Coronavirus: governo Brasile, ancora nessuna incidenza su esportazioni

- Il governo brasiliano non ha ancora identificato alcun impatto sulle esportazioni verso la Cina a causa della diffusione nel paese asiatico del coronavirus. Lo ha affermato il sottosegretario all'Intelligence e alle statistiche per il commercio estero del ministero dell'Economia, Herlon Brandao. "Abbiamo parlato con alcuni esportatori e riferiscono che al momento non esiste alcun impatto sulle esportazioni brasiliane in Cina", ha affermato Brandao al quotidiano "G1". Secondo il sottosegretario, inoltre, l'alto grado di automazione delle operazioni di carico e scarico nei porti cinesi riduce il rischio di contaminazione. "Secondo una procedura standard, l'equipaggio viene istruito a non lasciare la nave durante lo scarico", ha aggiunto. (segue) (Brb)