Coronavirus: governo Brasile, ancora nessuna incidenza su esportazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, le esportazioni brasiliane in Cina sono diminuite del 9,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il calo, tuttavia, è dovuto principalmente alla malattia che ha colpito gli allevamenti di suini in Cina, con una conseguente riduzione delle vendite di soia e mais, utilizzate come mangime per i suini. Un altro prodotto le cui esportazioni sono diminuite a gennaio è stato la cellulosa, che è stata influenzata anche dalla riduzione dei prezzi internazionali e dal minor consumo da parte dei cinesi. Secondo Brandao, il Brasile subirebbe meno l'impatto del coronavirus sulle esportazioni perché il paese vende prodotti agricoli ai cinesi. Le esportazioni di minerale di ferro e di input industriali, tuttavia, potrebbero essere influenzate da un possibile rallentamento dell'economia del paese asiatico. (Brb)