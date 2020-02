Giustizia: Gelmini (FI) su prescrizione, Lombardia all'avanguardia anche in difesa dello Stato di diritto

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, in una nota esprime "soddisfazione per il voto del Consiglio regionale lombardo che, anche con l'ok di Italia Viva, ha approvato una mozione di Forza Italia che chiede al presidente della Regione, Attilio Fontana e alla giunta di attivarsi presso il governo nazionale affinché la proposta di legge Costa, per cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione, sia discussa al più presto in Parlamento". "Bene la Lombardia, una grande regione che si conferma all'avanguardia anche nella difesa dei principi costituzionali sul giusto processo e in difesa dello Stato di diritto", commenta la deputata azzurra.(com)