Puglia: Emiliano, impegno Regione per prevenzione cancro e organizzazione reti oncologiche

- "La Puglia in questi quattro anni si è impegnata in maniera decisa nella lotta al cancro agendo su due filoni principali: la prevenzione e l'organizzazione del sistema della rete oncologica pugliese". Lo ha dichiarato in una nota il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Emiliano ha aggiunto: "La prevenzione è stata resa possibile grazie al monitoraggio e all'attivazione degli screening sulla mammella e sul colon retto, perché si ritiene che la prima arma di lotta contro il cancro sia la prevenzione e le campagne di informazione sugli stili di vita corretti". E quindi ha proseguito: "L'altro filone su cui si è mossa la Regione Puglia è l'organizzazione del Sistema della Rete Oncologica. Noi siamo una delle poche regioni in Italia ad essersi dotata di un'organizzazione che ha previsto l'attivazione di diciotto centri di orientamento oncologico attivi dal 14 gennaio del 2019, che in un solo anno hanno registrato numeri importanti di accesso di cittadini che si sono rivolti per la presa in carico totale del paziente". (segue) (Ren)